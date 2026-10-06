Tokat'ta inşaat alanı kenarındaki yol çökmesi üzerine apartman boşaltıldı

Tokat'ta yol çökmesi çevredeki binayı tahliye ettirdi

Tokat’ın Kaleardı Mahallesi sınırlarında, Dikmenler Caddesi üzerinde inşaat çalışması yürütülen alanın bitişiğindeki yolda çökme meydana geldi. Olayı izleyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yakınlardaki yapıları kontrol etti.

Tahliye ve müdahale:

Yolda meydana gelen çökmenin ardından risk değerlendirmesi yapılarak yakın mesafedeki iki katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbarla sevk edilen AFAD, polis ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı; ekipler bina sakinlerini güvenli bölgelere yönlendirdi ve sokak çevresinde emniyet önlemleri aldı.

olası nedenler ve görüntü kayıtları:

Çökme, inşaat sahasının kenarında gerçekleştiği için yetkililer zemindeki oyuntu ve altyapı hasarı ihtimalini araştırıyor. Olay anına ilişkin görüntüler dron ile havadan kaydedildi; bu görüntüler ekiplerin saha değerlendirmesinde kullanılacak ve çökme mekanizmasının tespitine yardımcı olacak.

Soruşturma ve teknik inceleme çalışmalarının sürdüğü, yetkililerin bölgedeki riskleri netleştirdikten sonra alınacak ek tedbirleri açıklayacağı bildirildi.

TOKAT’TA BİR İNŞAAT ALANININ YANINDA BULUNAN YOLUN ÇÖKMESİ ÜZERİNE İKİ KATLI APARTMAN TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI.