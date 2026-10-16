Tokat'ta kavşakta ambulansın önünü açmak için sürücüler araçlarından indi

Tokat'ta sürücülerin müdahalesiyle ambulans geçişi sağlandı

Tokat kent merkezinde, Niksar Kavşağı'nda ilerlemekte güçlük çeken bir ambulans için sürücüler seferber oldu. Kavşakta önünde duran araç kenara çekilinceye kadar ambulans uzun süre ilerleyemedi.

Olayın gelişimi:

Trafikte bulunan bir aracın sürücüsü kenara çekilmeyince, arkasından gelen ambulansın geçişi engellendi. Durumu gören diğer sürücüler araçlarından inip öndeki sürücüyü uyararak aracını kenara çekmesi yönünde yönlendirdi. Bu müdahale sonucu geçiş alanı açıldı ve ambulans yoluna devam edebildi.

Görüntüler ve dikkat çeken noktalar:

Sürücülerin araçlarından inerek uyarıda bulunması ve ambulansın kavşaktan geçişi, bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, trafik içindeki iş birliğinin acil durum araçlarının önünü açmada nasıl belirleyici olabileceğini gösterdi.

Olayda başka bir ayrıntı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ambulans, araçların kenara alınmasının ardından rota üzerinde ilerlemeye devam etti.

TOKAT KENT MERKEZİNDE TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AMBULANSA, ARAÇLARINDAN İNEN SÜRÜCÜLERİN MÜDAHALESİYLE YOL AÇILDI. O ANLAR BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.