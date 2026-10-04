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Tokat'ta kedi podyumu: sevimliler hayvan sevgisini sahneledi

Tokat'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen 3. Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması'na 20 kedi katıldı; Pamuk ve Duman ödül aldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Emre Koç

Tokat'ta kedi podyumu: sevimliler hayvan sevgisini sahneledi

Tokat'ta kedi güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen etkinlik, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen 3’üncü Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması ile kedi sahipleri ve sevimli dostlarını bir araya getirdi. Organizasyonun amacı toplumsal hayvan sevgisini ve bakım bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

etkinliğin amacı ve katılım:

Yarışmaya toplam 20 kedi katıldı. Katılımcılar, hem kedilerinin bakımını sergilemek hem de hayvan haklarına dikkat çekmek için podyuma çıktı. Etkinlik boyunca sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı artırmaya yönelik mesajlara ve bilgilendirici konuşmalara yer verildi.

jüri değerlendirmesi ve sonuçlar:

Yarışma "En Bakımlı Kedi" ve "En Süslü Kedi" olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Jüri üyeleri kedileri tüy bakımı, genel sağlık durumu, görünüm ve dekoratif süsleme unsurlarına göre değerlendirdi. Renkli kostümleriyle podyuma çıkan kediler davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Yarışma sonucunda En Süslü Kedi kategorisinde Pamuk, En Bakımlı Kedi kategorisinde ise Duman birinci oldu. Kazananların açıklanmasının ardından katılımcılar ve izleyiciler etkinliği olumlu bulduklarını belirtti.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz de hayvanları koruma bilincine dikkat çekmek amacıyla kedi güzellik yarışması düzenledik. Yarışmamıza 20 kedi katıldı. En süslü kedi kategorisinde Pamuk, en bakımlı kedi kategorisinde ise Duman birinci oldu. Kedi sever ve hayvan sever vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik".

Etkinlik, hem yarışma coşkusuyla hem de hayvanlara yönelik farkındalığın artırılması hedefiyle tamamlandı; katılımcılar ve izleyiciler organizasyonun benzer etkinliklere örnek olmasını diledi.

TOKAT&#039;TA 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3. GELENEKSEL KEDİ...

TOKAT'TA 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3. GELENEKSEL KEDİ GÜZELLİK YARIŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. YARIŞMADA KEDİLER, "EN BAKIMLI KEDİ" VE "EN SÜSLÜ KEDİ" KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİRMEK İÇİN PODYUMA ÇIKTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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