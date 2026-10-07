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Tokat'ta kuşburnu bolluğu fiyatları yarıladı

Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarını düşürdü; geçen yıl kilosu 100 TL olan ürün bu yıl 50 TL'ye kadar geriledi, kış hazırlığı hareketlendi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat'ta kuşburnu bolluğu fiyatları yarıladı

Tokat'ta kuşburnu bereketi satışlara yansıdı

Tokat'ta bu yıl kuşburnunda görülen bolluk, piyasaya doğrudan yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL olan kuşburnu, üretim miktarının artmasıyla bu yıl raflarda ve pazarlarda 50 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki bu gerileme hem alıcı ilgisini artırdı hem de üreticiler için yeni değerlendirme seçenekleri oluşturdu.

tüketici davranışında değişim:

Düşen fiyatlar özellikle kış hazırlığı yapan tüketicilerin iştahını kabarttı. Daha uygun fiyata kuşburnu almak isteyen vatandaşlar, önceki yıla göre daha fazla miktarda alışveriş yapma eğiliminde. Bu hareketlilik, yerel pazarlarda satışlara ivme kazandırdı ve stoklama faaliyetlerini artırdı.

üretici açısından etkileri:

Üreticiler bolluktan memnun olsa da fiyat düşüşü gelirleri etkileyebiliyor. Bir yandan ürünün alıcısı kolay bulunurken, diğer yandan kilogram fiyatının yarıya inmesi, birim gelirlerde azalma anlamına geliyor. Yerel aktörler, ürünün değerlendirilmesi ve pazarlama seçeneklerini çeşitlendirmenin üzerinde duruyor.

Sonuç olarak Tokat'taki kuşburnu bolluğu, piyasada tüketiciye olumlu yansırken üretim-tüketim dengesi açısından yeni planlamalar gerektiriyor. Fiyatlardaki gerileme kısa vadede tüketici faydasını artırsa da üreticilerin sürdürülebilir gelir sağlaması için alternatif çözümler önem kazanıyor.

Kuşburnu bereketi fiyatları yarıya düşürdü

Kuşburnu bereketi fiyatları yarıya düşürdü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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