Dolar 49,3375 -0,04%
Euro 55,1779 +0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,88 +0,07%
EUR/USD 1,1177 +0,15%
Brent Petrol 105,45 -1,13%
--°

Tokat'ta okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Tokat'ta sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine 12 Ekim Pazartesi eğitime bir gün ara verildi; okullarda çamaşır suyu ile dezenfeksiyon yapıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tokat'ta okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Tokat'ta eğitim bir gün süreyle durduruldu

Tokat'ta art arda görülen sağlık şikayetleri üzerine tedbir amaçlı olarak okullarda geniş kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle başvuruların artmasının ardından önlem alındığını açıkladı.

sağlık şikayetleri ve alınan karar:

Valilik kararıyla, 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Karar kapsamında öğrenciler okullara gelmedi; uygulamanın amacı olası yayılımı önlemek ve ortamların güvenli hale getirilmesiydi.

okullarda yapılan çalışmalar:

Öğrencilerin bulunmadığı okullarda görevli personel tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sınıflar ve yoğun kullanılan tuvaletler ile kapı kolları ve sık temas edilen diğer yüzeyler çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildi. Çalışmalar, okulların eğitime güvenli şekilde yeniden başlaması hedefiyle uygulandı.

TOKAT&#039;TA TEDBİR AMACIYLA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ. ÖĞRENCİLERİN BULUNMADIĞI OKULLARDA TEMİZLİK...

TOKAT'TA TEDBİR AMACIYLA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ. ÖĞRENCİLERİN BULUNMADIĞI OKULLARDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü
images

Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sa...
images

Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını
images

Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası