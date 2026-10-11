Dolar 49,3092 +0,05%
Euro 55,1230 -0,26%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.684,21 +1,43%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tokat'ta sağlık şikayetleri nedeniyle okullarda bir günlük eğitim arası

Tokat merkezde görülen bulantı, kusma ve ishal başvuruları sonrası 12 Ekim Pazartesi tüm eğitim kurumları dezenfeksiyon için 1 gün süreyle ara verildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 23:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tokat'ta sağlık şikayetleri nedeniyle okullarda bir günlük eğitim arası

Tokat'ta sağlık şikayetleri nedeniyle okullarda bir günlük eğitim arası

Tokat il merkezinde bazı kişilerin sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle başvurmasının ardından valilik, kentte kapsamlı dezenfeksiyon yapılması kararı aldı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında çalışmaların daha sağlıklı ve verimli gerçekleştirilebilmesi için hareket edildi.

şikayetlerin başlangıcı ve valilik açıklaması:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde şikâyetlerle sağlık kuruluşlarına başvurular gerçekleşti. Açıklamada, tespit edilen vakalar ve halk sağlığının korunması gerekçesiyle okul ortamlarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

kapanan kurumlar ve idari izin:

Valiliğin kararına göre, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Valilik, dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim-öğretime ilişkin yeni bilgilendirmenin yapılacağını duyurdu. Ailelerin ve kurumların süreç hakkında resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

TOKAT VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 9 EKİM CUMA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT...

TOKAT VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 9 EKİM CUMA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT MERKEZİNDE BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI VE İSHAL ŞİKÂYETLERİYLE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURULAR YAPILMASI ÜZERİNE OKULLARDA DETAYLI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce’de teknolojik atıklar eğitime dönüştü: kız meslek lisesinin laboratuvarına...
images

Rektör sınıfta bilim, felsefe ve kariyer öğütleri verdi
images

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda uyum ve dijital güvenlik odaklı oryantasyon
images

Rektör Şevli Bitlis'teki Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin eğitim vizyonunu yerin...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı