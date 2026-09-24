Tokat'ta silah ağı çökertildi: 11 kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu bazı kişilerin satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından, merkeze bağlı Çamlıbel beldesi ile Yeşilyurt ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca ve 6 av tüfeği ile birlikte; 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü ele geçirildi. Ayrıca 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut, farklı çap ve ebatlarda 13 bıçak ile çeşitli tüfek malzemeleri de bulunarak delil olarak alındı.

soruşturma ve gözaltılar:

Operasyon, Çamlıbel beldesinde E.A., G.A., S.Z. ve M.Ç. ile Yeşilyurt ilçesinde H.G., H.E., A.K., N.T., E.S., A.K. ve İ.K.'nın ikametlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, yasa dışı silahlanmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirirken, ele geçirilen silah ve mühimmatın soruşturma sürecinde delil niteliğinde olduğu belirtildi.

Tokat'ta 11 adrese eş zamanlı silah operasyonu: 11 gözaltı