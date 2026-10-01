Tokat’ta tefecilik soruşturmasında 71,5 milyonluk malvarlığına el kondu

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, savcılık koordinesinde 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 5 farklı adreste arama yapıldı ve delil niteliği taşıyan çok sayıda belge ve elektronik materyal ele geçirildi.

Adreslerde bulunan kayıt ve materyaller arasında 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ile 1 banka dekontu yer aldı.

Mallara el konulması ve muhafaza:

Soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemeler sonucu, toplam 71,5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen malvarlığına el konuldu. Bu çerçevede 18 taşınmaz, 3 araç ile 12 banka hesabı soruşturma makamları tarafından tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Adli süreç ve şüphelilerin durumu:

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda dört kişiden üçü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. El konulan malvarlığı ve cihazlar soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil analizi ve hesap hareketlerinin çözümlenmesi için kullanılacak.

Bu tür operasyonlarda elektronik veri ve mali belgelerin incelenmesi, kredi-senet ilişkileri ile banka hesap hareketlerinin izlenmesi soruşturmanın ana unsurlarını oluşturuyor. Yetkililer, el konulan varlıkların kaynağı ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin tespitler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam edecektir.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, YÜRÜTÜLEN TAKİP VE ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SAVCILIK KOORDİNESİNDE 4 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 5 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ.