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Tokat'ta yaban hayatını hedef alan bıldırcın sesi cihazları ele geçirildi

Tokat'ta DKMP ekipleri, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 12 bıldırcın sesi cihazını ele geçirerek yaban hayatı denetimlerini sürdürdü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tokat'ta yaban hayatını hedef alan bıldırcın sesi cihazları ele geçirildi

Tokat'ta yaban hayatını hedef alan bıldırcın sesi cihazları ele geçirildi

Tokat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin denetimleri sırasında, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Denetim ve ele geçirme ayrıntıları:

DKMP Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yaban hayatının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla il genelinde planlı kontroller gerçekleştirdi. Kontroller esnasında yasa dışı amaçla kullanıldığı değerlendirilen cihazlara müdahale edilerek ekipler tarafından el konuldu.

Yaban hayatı ve denetimlerin önemi:

Bıldırcın sesi çıkaran cihazlar, avcıları hedef türlere yönlendirmek için kullanıldığında türlerin korunmasını zorlaştırıyor ve ekosistem dengesine olumsuz etki yapabiliyor. DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Ele geçirilen 12 cihaz ile ilgili olarak bölgedeki denetimlerin devam edeceği ve benzer uygulamaların önlenmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılacağı bildirildi.

TOKAT’TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE, YASA DIŞI AVCILIKTA...

TOKAT’TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE, YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN 12 BILDIRCIN SESİ ÇIKARAN CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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