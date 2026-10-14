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Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı

Tokat'ta yaklaşık 5 bin kişinin kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetleri sonrasında alınan içme suyu numuneleri temiz çıktı; yetkililer hijyete dikkat çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:13

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı

Tokat'ta yaklaşık 5 bin kişinin kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle hastanelere başvurmasının ardından yerel yönetim ve sağlık ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ilk değerlendirmelere göre içme suyu numunelerinin temiz çıktığı yönünde ön bilgi aldıklarını açıkladı.

inceleme ve ön bulgular:

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri kentte su numuneleri alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Başkan Yazıcıoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin olarak, "Buradaki en önemli konulardan biri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün, yani bakanlığımızın gönderdiği ekiplerin çalışmaları. Onların numunelerinde ve incelemelerinde de temiz çıktığı yönünde şu anda ön bilgi aldık" ifadelerini kullandı. Bu ön bulgu, su kaynaklı bir kirlilik ihtimalini şimdilik zayıflattı.

hastalığın seyri ve hijyen uyarısı:

Yazıcıoğlu, hastalığın seyrine dair kendisine verilen bilgileri aktarırken, durumun "biraz stabil" olduğunu ve "virütik ve bulaşıcı" bir özellik taşıdığı belirtildiğini söyledi. Başkan, "Sudan kaynaklanmadığını bilmek bizi biraz rahatlattı. Hastalarımızın çoğu tedavi oluyor. Yatarak tedavi gören çok az hastamız var. Ciddi bir problem olmadığı da bize söylendi" diye konuştu.

Yazıcıoğlu, kendisine norovirüsten bahsedildiğini aktararak vatandaşlara kişisel hijyen uyarısında bulundu: "Bulaşıcı olduğunu söylediler. Vatandaşlarımızın bu süreçte kişisel hijyenlerine ve temizliğe biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor." Ayrıca valilik, il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı ekiplerinin koordinasyonuyla sürecin yürütüldüğünü ve hastanelerdeki sağlık personelinin müdahalesinin önemini vurguladı. Başkan, tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceğini de sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, EKİPLERİN ÇALIŞMALARINA VE HASTALARIN DURUMUNA İLİŞKİN...

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, EKİPLERİN ÇALIŞMALARINA VE HASTALARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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