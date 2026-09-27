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Tokayev Aydos Mirzahmetov'u savunma bakanı olarak atadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, Hazar Korganı-2026 tatbikatındaki facia sonrası Dauren Kosanov'u görevden alıp Aydos Mirzahmetov'u atadı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Tokayev Aydos Mirzahmetov'u savunma bakanı olarak atadı

Tokayev Aydos Mirzahmetov'u savunma bakanı olarak atadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, Hazar Denizi kıyısında düzenlenen Hazar Korganı-2026 tatbikatı sırasında yaşanan facianın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u görevden alarak bakanlık koltuğuna Aydos Mirzahmetov'u atadı. Olay, Mangıstau bölgesinde yürütülen tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

atanma kararı ve yürürlüğe girişi:

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanının kararnamesi ile Aydos Mirzahmetov resmen Kazakistan Savunma Bakanı olarak atandı. Açıklamada ayrıca Mirzahmetov'un önceki görevinden alındığı ve atamanın açıklamayla birlikte yürürlüğe girdiği bildirildi.

mirzahmetov'un askerî geçmişi:

Basın açıklaması, Mirzahmetov'un Kazakistan Silahlı Kuvvetleri içinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğunu; bunlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi pozisyonların yer aldığını hatırlattı. Yetkililer atamanın, tatbikat kaynaklı kayıpların ardından alınan idari bir adım olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI KASIM COMERT TOKAYEV (SAĞDA) VE AYDOS MİRZAHMETOV (SOLDA)

CUMHURBAŞKANI KASIM COMERT TOKAYEV (SAĞDA) VE AYDOS MİRZAHMETOV (SOLDA)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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