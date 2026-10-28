Tokayev'in enerji vizyonu: Balkaş santralinin inşasına 2027'de başlanabilir

Tokayev'in nükleer ve enerji planları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin ekonomik ve enerji hedeflerini açıkladı. Tokayev, Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayandırdığı verilerle bu yıl için Kazakistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık 400 milyar dolar olacağını ve GSYH kişi başına gelirin 19 bin doları aşacağını söyledi. Buna göre ülkenin ekonomik büyüklük sıralamasında dünyanın 47. sırasına yükseleceği vurgulandı.

ekonomi ve rezervler:

Tokayev, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının yüzde 14'ü aştığını, bunun ekonomik çeşitlendirme çabalarının somut sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin altın ve döviz rezervleri ile Ulusal Fon’un varlıklarının toplam hacminin 130 milyar dolar'ı aştığını aktardı.

altyapı hedefleri ve elektrik arzı:

Enerji üretimine ilişkin değerlendirmesinde Tokayev, Kazakistan’ın yılda yaklaşık 123 milyar kilovatsaat elektrik ürettiğini ve mevcut üretimin dijitalleşme, yapay zekânın entegrasyonu ve sanayileşme hedefleri için "son derece yetersiz" olduğunu kaydetti. Hedef olarak 2029'da enerji fazlasına ulaşılması gösterildi; bu amaçla yeni elektrik santrallerinin inşa edilmesi ve mevcut santraller ile iletim hatlarının yenilenmesi gerektiği belirtildi.

nükleer santral takvimi ve ortaklar:

Tokayev, referandum sonrasında nükleer santraller kurma yönünde doğru karar alındığını ve bu kapsamda ilk tesisin Balkaş olacağını ifade etti. Balkaş Nükleer Santrali için Rusya'nın Rosatom şirketiyle yol haritasının 2025'te imzalandığı, iki adet VVER-1200 reaktör ünitesinin öngörüldüğü aktarıldı. Santralin inşaatının yaklaşık 11 yıl süreceği ve tamamlanmasının 2035-2036 yıllarında beklendiği belirtildi. Balkaş Gölü kıyısındaki Ülken köyü yakınlarında keşif çalışmalarının 8 Ağustos 2025'te başladığı kaydedildi.

İkinci planlanan tesis Moyınkum olurken, burada da iki adet 1200 MW'lık ünite öngörülüyor ve Çinli CNPC öncelikli ortak olarak değerlendiriliyor. Ayrıca iki tesis daha için yer arayışının sürdüğü aktarıldı.

stratejik adımlar ve uzmanlık transferi:

Tokayev, nükleer santrallerin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet tarafından stratejik uranyum rezervi oluşturulması önerisinin ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yabancı ortakların sadece inşa sürecine katkı sağlamasının ötesinde Kazakistan’da yüksek teknoloji endüstrilerinin kurulması, nükleer alanda uzmanlık transferinin temini ve Kazak uzmanların yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Tokayev, Rus ve Çinli şirketlerden teklifler aldıklarını, müzakere pozisyonlarının Kazakistan’ın ulusal çıkarları gözetilerek dikkatlice hazırlanması gerektiğini söyledi ve Balkaş inşaatına 2027'de başlanmasının mümkün, hatta gerekli olduğuna inandığını belirtti. Moyınkum santralinin inşasına da en kısa sürede başlamak için kapsamlı işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının gerektiğini ekledi.

Genel olarak konuşma, ekonomik büyüme verileriyle enerji arzı ihtiyaçları arasında doğrudan bağlantı kuruyor; Tokayev’in verdiği takvim ve hedefler, önümüzdeki yıllarda enerji altyapısına yapılacak yatırımların ve dış ortaklarla yürütülecek müzakerelerin önemini öne çıkarıyor.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, KAZAKİSTAN'IN İLK NÜKLEER SANTRALİ OLAN BALKAŞ NÜKLEER SANTRALİ'NİN İNŞAAT ÇALIŞMALARINA GELECEK YIL BAŞLANMASININ MÜMKÜN OLDUĞUNU İFADE ETTİ.