Tomarza'da okuma etkinliği

Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi kapsamında ilçe genelinde eş zamanlı kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, okullardaki gündelik akışı kısa süreliğine durdurarak okuma odaklı bir zaman dilimi oluşturdu.

Katılım ve uygulama:

Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler yoğun katılım sağladı. İlçe genelindeki okullarda etkinlik süresince elektronik cihazlar kapatılarak katılımcılara sadece kitap okumaya ayrılmış zaman verildi. Bu uygulama, sınıf içi ve okul çevresinde okuma atmosferi yaratmayı hedefledi.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, etkinliğin temel amacının toplumda okuma alışkanlığını ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kurt, projenin benzer etkinliklerle sürdürüleceğini ifade etti. Okuma etkinlikleri, cihazlardan kaynaklanan dikkat dağınıklığını azaltarak katılımcılarda düzenli okuma alışkanlığı oluşturma potansiyeli taşıyor.

Okulların ve ailelerin birlikte yürüttüğü bu tür etkinlikler, kısa vadede öğrencilerin okuma sürelerini artırırken uzun vadede kültürel bir dönüşüme katkı sağlayabilir. Tomarza'daki uygulama, yerel düzeyde okuma odaklı çalışmaların nasıl organize edilebileceğine dair örnek teşkil ediyor.

TOMARZA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET KURT; ETKİNLİĞİN TEMEL AMACININ TOPLUMDA OKUMA ALIŞKANLIĞINI VE KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK OLDUĞUNU BELİRTEREK KATILIM SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ.