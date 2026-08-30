Tomarza’da 30 ağustos coşkusu gençlerin şiirleriyle öne çıktı

Tomarza'da 30 Ağustos töreni

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı; ardından saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okundu.

Anma programı ve şiir dinletileri:

Günün anlam ve önemine vurgu yapan etkinlikte, Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Çakır '30 Ağustos' adlı şiiri seslendirdi. Daha sonra Tomarza Fen Lisesi öğrencisi Deniz Dadaş 'Bayrak' isimli şiiri okudu. Sunulan şiirler, törene katılanlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Günün anlamını belirten konuşmayı ise Jandarma Astsubay Salih Can Kılıç yaptı; konuşmanın ardından çelenk sunma programı tamamlandı.

Protokol ziyaretleri ve katılımcılar:

Program kapsamında Tomarza Kaymakamı Selim Eser, kaymakamlık makamında bayram tebriklerini kabul etti. Törene il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve kurum amirleri katıldı. Resmi ziyaretler ve tebrikleşmeler, törenin devamında gerçekleştirildi.

Tomarza'da gerçekleştirilen etkinlikler, hem resmi kurumların hem de gençlerin katılımıyla devam eden bir anma niteliği taşıdı; katılımcılar Cumhuriyet'in kazanımlarını ve birlik mesajını vurguladı.

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.