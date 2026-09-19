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Tomarza’da gaziler günü anma etkinlikleri ve protokol buluşması

Tomarza'da 19 Eylül'de düzenlenen Gaziler Günü programında protokol, gaziler, öğrenciler ve şehit yakınları bir araya gelerek anma gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Tomarza’da gaziler günü anma etkinlikleri ve protokol buluşması

Tomarza'da gaziler günü anma programı

Tomarza’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programına Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Sami Özgün, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

çelenk sunumu ve resmi tören:

Program, Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapıldı.

öğrenci etkinlikleri ve gazilerle sohbet:

Program kapsamında Tomarzalı öğrenciler tarafından Gaziler Günü temalı şiirler okundu; duygulu anlar yaşandı. Törenin ardından Tomarza Kaymakamı Selim Eser ile Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, gaziler ve şehit yakınlarıyla birebir ilgilenip sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Düzenlenen anma etkinlikleri, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle devam etti ve program katılımcıların anma niyetiyle alanı terk etmesiyle sona erdi.

TOMARZA&#039;DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ.

TOMARZA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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