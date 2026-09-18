Tomarza'da gaziler günü çerçevesinde şükran ziyareti

Tomarza'da gaziler günü ziyaretleri

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden gazileri hanelerinde ziyaret etti. Ziyaretlere ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

ziyaretin kapsamı:

Ziyaretlerde Kaymakam Eser ve beraberindeki kurum amirleri, gazilerle bir süre sohbet ederek günlerini kutladı. Ziyarette, gazilere duyulan saygı ve takdir duyguları ön plandaydı.

gazilerle sohbet ve talepler:

Ev ziyaretleri sırasında gazilerin hal ve hatırları sorularak, talep ve ihtiyaçları da dinlendi. Yetkililer, gazilerin aktardığı konu ve talepleri dikkatle karşıladı.

Gerçekleştirilen bu ziyaretler, vatanın bağımsızlığı ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakârlık gösteren kahraman gazilere duyulan minnet ve şükranı ifade etme amacı taşıdı.

TOMARZA KAYMAKAMI SELİM ESER; 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE İKAMET EDEN GAZİLERİ HANELERİNDE ZİYARET ETTİ.