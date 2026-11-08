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Tomarza'da gol düellosunu Tomarza Belediyespor kazandı

Tomarza İlçe Stadı'nda oynanan maçta Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u 3-2 mağlup etti; Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız fileleri sarstı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tomarza'da gol düellosunu Tomarza Belediyespor kazandı

maç özeti:

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu mücadelesinde Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda karşılaştığı Gültepespor'u 3-2 yenerek üç puanı aldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi. İkinci yarı ise daha çekişmeli geçti; karşılıklı gollerle tempo yükseldi ve maç sonunda Tomarza Belediyespor sahadan galip ayrıldı.

goller ve kilit oyuncular:

Tomarza Belediyespor'un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti. Bu oyuncuların katkısı, takımın hücum verimliliğini gösterirken maçın skorunu belirleyen unsur oldu.

maçın değerlendirmesi:

Karşılaşmada Tomarza Belediyespor'un ilk yarıdaki baskısı ve organizasyonu belirleyici olurken, Gültepespor ikinci yarıda direniş gösterdi ve skoru dengelemeye çalıştı. Sonuç olarak ev sahibi ekip, süreklilik ve kritik anlardaki etkinlik sayesinde üç puanı hanesine yazdırdı.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN TOMARZA BELEDİYESPOR, TOMARZA İLÇE STADI’NDA...

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN TOMARZA BELEDİYESPOR, TOMARZA İLÇE STADI’NDA KARŞILAŞTIĞI GÜLTEPESPOR’A KARŞI 3-2’LİK SKORLA GALİBİYET ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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