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Tomarza'da Süvengenler yakınlarında traktör devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Süvengenler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi; sürücü Asker Mehmet Ö. yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:58

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tomarza'da Süvengenler yakınlarında traktör devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Tomarza'da Süvengenler yakınlarında traktör devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Süvengenler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, traktörü kullanan Asker Mehmet Ö., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın şarampole devrilmesine neden oldu. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye hem jandarma hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı müdahale sonucu Asker Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

inceleme ve soruşturma:

Kazanın ardından devrilen traktör bulunduğu yerden kaldırıldı ve bölgedeki incelemeler tamamlandı. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla kazıyla ilgili soruşturma başlatıldı; incelemeler jandarma tarafından sürdürülüyor.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLİRKEN, SÜRÜCÜ HAYATINI...

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLİRKEN, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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