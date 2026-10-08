Tomaş İş Hanı'nda pay krizi ve süren bilirkişi incelemesi esnafı tepkiye sürükledi

olayın kısa özeti:

Denizli Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde bulunan ve 156 dükkana ev sahipliği yapan Tomaş İş Hanında, kentsel dönüşüm iddiası ve pay tartışmaları gündeme geldi. Esnaf ve mülk sahipleri, iki ayrı dava sürerken ve bilirkişi incelemeleri tamamlanmamışken altyapı hizmetlerinin kesildiğini ve yıkım hazırlığı yapıldığını belirterek müdahaleye tepki gösterdi.

hukuki süreç ve bilirkişi incelemesi:

İş hanına gelen ekipler, kolluk kuvvetleri nezaretinde binanın elektrik ve suyunu kesti. Mülk sahipleri, mahkeme tarafından görevlendirilen 5 kişilik bilirkişi heyetinin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü, iki ayrı dava bulunduğunu ve duruşmanın 12 Kasımda yapılacağını vurguladı. Esnaf, hukuki süreç tamamlanmadan gerçekleştirilen bu müdahalenin usulsüz olduğunu savunuyor.

Aytaç Ünal bu duruma ilişkin, "İş hanımız hakkında yıkım kararı var. Devam eden iki mahkememiz var. Bu devam eden mahkemeler neticesinde yıkımın uygulanması gerekiyordu. Bugün kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ekipler elektrik ve suyu kesmeye gelmiştir. Fakat kanunen, mahkeme devam ederken bu işlerin yapılması bize göre usulsüzdür. Burada 5 tane bilirkişi şu anda çalışmalarına devam etmektedir. 12 Kasım’da mahkememiz var. Bilirkişi arkadaşlarımız bu mahkemeye raporlarını sunmak için çalışmaktadır. Fakat bina yıkılma aşamasına geldiği takdirde bu bilirkişi arkadaşlarımız görevlerini yapamayacaklardır. Yani buradaki olay, bilirkişilerin görevlerini yapmasını engellemek dahi olabilir" ifadelerini kullandı.

esnafın iddiaları ve endişeleri:

Esnaf ve mülk sahipleri, binada projelendirilip fiilen inşa edilmemiş 5 kat üzerinden hisselerin devredilmesiyle ekseriyet sağlandığını iddia eden bir şahsın kentsel dönüşüm kararı aldırdığını söylüyor. Bu kişinin elinde olduğunu öne sürdüğü yüzde 75 ekseriyet üzerinden hareket edildiğini belirten mülk sahipleri, yıkım sonrası arsa paylarının rayiç bedel üzerinden hesaplanarak haklarının zedeleneceğinden endişe ediyor.

Erhan Aydın tepkisini, "Şu an burada iki gün dükkanı kapalı kalıp da evine ekmek götüremeyecek insanlar var. ... Bize 'Hisse ekseriyetini ben aldım. Yüzde 75'ini ben aldım' diyerek mülksüzleştirmeye çalışıyorlar. ... Bina yıkıldıktan sonra bu arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden arsa paylarımızı rayiç bedel üzerinden hesaplarımıza yatırarak bizi mülksüzleştirecekler. Benim şu an buradaki ön cephedeki dükkanım ile 9. kattaki dükkan eğer eş değerse ben konuşmuyorum, o zaman hiç yorum yapmayalım. Şerefiye bedeli diye bir şey var yani burada... Biz yenilenmesinden tarafız ama haklarımız gözetilerek. Benim hakkım verilsin ben imzayı atarım" sözleriyle dile getirdi.

Esnaf, yenileme ve dönüşümün kendilerinin hakları korunarak yapılmasını talep ediyor; şu an için öncelikli beklenti ise hukuki süreç ve bilirkişi raporları tamamlanana kadar müdahalelerin durdurulması yönünde.

DENİZLİ’DE TOMAŞ İŞ HANI ESNAFI, DEVAM EDEN DAVA SÜRECİNE VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİNE RAĞMEN ALTYAPI HİZMETLERİNİN KESİLEREK, YIKIMA BAŞLANILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ. İŞ HANINDA PROJELENDİRİLEN ANCAK FİİLEN İNŞA EDİLMEYEN 5 KATIN HİSSELERİNİ TOPLAYARAK YÜZDE 75 ÇOĞUNLUĞA ULAŞTIĞINI ÖNE SÜREN BİR ŞAHSIN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALDIRDIĞINI İDDİA EDEN MÜLK SAHİPLERİ VE ESNAF, DURUMA TEPKİ GÖSTEREREK MÜLKSÜZLEŞTİRİLMEK İSTENDİKLERİNİ SÖYLEDİ.