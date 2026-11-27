Tomurcuk Masal Park açılışa hazırlanıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Davraz Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda kalan eski Aqua Park alanında gerçekleşen dönüşüm çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu. Alan, Tomurcuk Masal Park adıyla yeniden projelendirildi ve açılışa sayılı günler kaldı.

Projenin sunduğu olanaklar:

Parkta çocukların keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları, çizgi film karakterlerinin figürlerinin yer aldığı etkinlik bölümleri ve kapalı oyun salonları oluşturuldu. Spor yapanlara yönelik kaykay alanı, yürüyüş yolları ve çeşitli spor sahaları tesis edildi. Aileler de düşünülerek park içinde yürüyüş yolları ve bir kafeterya planlandı; kafenin temizliği tamamlandı ancak birkaç ekipman eksikliği bulunuyor.

İnceleme ve yerel tepkiler:

Başdeğirmen ve Milletvekili Gökgöz, tesisi gezerken alandaki çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alanda bekleyen çocuklar belediye başkanına, "Başkanım sizi çok seviyoruz. Başkanım açılış yapalım" diye seslendi. Başkan Başdeğirmen de çocukların taleplerine olumlu yaklaştı, çocuklara imza isteğini geri çevirmedi.

Başdeğirmen, projenin önceki halini bölgede yaşayanların çok iyi bildiğini belirterek, "Çocuklarımızın, kadınlarımızın ve ailelerimizin çok güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getirdik. Çocuklarımız çok mutlu. Açılması için acele ediyorlar. Bitirdik, kafenin temizliğini yaptık. 2 tane koyacağımız cihaz kaldı. Onları da koyduktan sonra kısa süre içerisinde burayı da faaliyete geçireceğiz. Oyun salonları ve oyun alanlarıyla şehrimizin çok güzel yatırımlarından biri oldu," ifadelerini kullandı.

Gökgöz ise inceleme sonrası, belediyenin yaklaşık 20 yıl sonra bu bölgeyi mezbelelikten kurtardığını vurguladı: "Davraz Mahallemize ve Isparta’mıza böyle iradeyi ortaya koyarak burayı kazandırmasından dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Buranın farklı bir yaşam kalitesiyle birlikte hanım kardeşlerimize farklı bir konseptte hizmet vereceğini duymaktan da büyük mutluluk duydum."

Yetkililer, eksik cihazların yerleştirilmesinin ardından Tomurcuk Masal Park'ın kısa süre içinde halkın kullanımına açılacağını belirtti. Proje, Davraz Mahallesi'nde yıllardır atıl kalan bir alanı yeniden kentin yaşam alanına dönüştürerek hem çocuklara hem de ailelere yeni olanaklar sunmayı hedefliyor.

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