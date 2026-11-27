Tonami'den gelen barış çanı parkına geri döndü:

Yalova’nın kardeş şehri Japonya’nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen Japon Barış Çanı, çalınmasının ardından bulunarak emniyet güçleri tarafından belediyeye teslim edildi ve parkındaki eski yerine yeniden konuldu.

olayın aydınlatılması:

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran çalınma olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda olay aydınlatıldı. Çanın çalınmasıyla bağlantılı 3 şüpheli tespit edildi; yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, çanı satın alan 3 hurdacı hakkında adli işlem uygulandı.

yeniden sergilenme ve kentteki yankısı:

Emniyet güçleri tarafından Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen tarihi çan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla titizlikle yerine yerleştirildi. Yıllardır Yalova ile Japonya arasındaki dostluğun simgelerinden biri olan çanın parkındaki yerine dönmesi, kentte memnuniyetle karşılandı ve sembolik değeri yeniden vurgulandı.

YALOVA’NIN KARDEŞ ŞEHRİ JAPONYA’NIN TONAMİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 37 YIL ÖNCE HEDİYE EDİLEN VE ÇALINMASININ ARDINDAN BULUNARAK EMNİYET GÜÇLERİNCE BELEDİYEYE TESLİM EDİLEN JAPON BARIŞ ÇANI, YENİDEN ESKİ YERİNDEKİ PARKTA SERGİLENMEYE BAŞLANDI.