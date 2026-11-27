Tonya'da 20 gebe düve desteği üreticilerle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tonya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere 20 adet Jersey ırkı gebe düve, yüzde 90 hibe desteğiyle teslim edildi. Dağıtımın toplam maliyeti 4 milyon 600 bin TL olarak açıklandı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Tonya Kaymakamı Ramazan Kıyak, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tarım İl Müdür Yardımcısı Okan Aksu, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

desteklerin amacı ve kapsamı:

Büyükşehir yetkilileri, destek paketinin kırsal kalkınmayı hızlandırmayı, üreticilerin ekonomik gücünü artırmayı ve şehir genelinde tarım-hayvancılık kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Başkan Ahmet Metin Genç, üretimin ülke bağımsızlığı için taşıdığı öneme dikkat çekerek, tüketimin ötesinde üretim yapmanın gerekliliğini vurguladı. Genç, Maçka ilçesinde uygulanan proje örneğini hatırlatarak yaklaşık bir ay önce 36 yetiştiriciye 180 koyun hibe edildiğini, bugün ise Tonya'nın süt kültürüne katkı sağlamak üzere 20 adet gebe düvenin verildiğini ifade etti.

yerel marka ve tanıtım:

Başkan Genç, Tonya tereyağının önemine değinerek yerel ürünlerin marka değerini artırma çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Tonya tereyağının sofralarda yer almasının gurur verici olduğunu belirten Genç, Büyükşehir Belediyesi'nin farklı satış noktalarında Tonya tereyağını kullanarak tanıtım ve tüketim desteği sağladığını aktardı. Genç ayrıca belediyenin yeni bütçesinde benzer destekleri sürdürebilmek için ödenek ayrıldığını belirterek, ilerleyen dönemde üreticilere daha fazla katkı sunulacağını bildirdi.

Yetkililer, söz konusu desteğin ilçenin süt üretimi ve hayvancılık potansiyelini artırmasını, üreticilerin gelirlerinin yükselmesini ve bölge ekonomisinin canlanmasını beklediklerini kaydetti. Programa katılan yerel yöneticiler ve üreticiler, desteğin hayırlı olmasını diledi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TONYA İLÇESİNDE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERE YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİYLE 20 ADET JERSEY IRKI GEBE DÜVE DAĞITILDI.