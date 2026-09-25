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Toparlar'da 26 yıllık imece geleneği: aşure cami bahçesinde pişti

Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde 26'ncı geleneksel aşure etkinliği, imece usulüyle Merkez Camii bahçesinde pişirildi ve halka ikram edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Toparlar'da 26 yıllık imece geleneği: aşure cami bahçesinde pişti

Toparlar Mahallesi'nde 26'ncı aşure geleneği yaşatıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan geleneksel uygulamanın bir parçası olarak bu yıl da Merkez Camii bahçesinde yapıldı.

Etkinlik detayları:

Organizasyon, Cuma namazı çıkışında Merkez Camii bahçesinde gerçekleşti. 26'ncı yılını dolduran etkinlikte cami bahçesine yakılan ateşler üzerinde büyük kazanlarda aşure pişirildi. Aşureler, etkinliğe katılan tüm davetlilere sıcakken ikram edildi.

İmece ruhu ve katılım:

Mahalle sakinleri, etkinliğin imece usulüyle ve tüm halkın desteğiyle sürdürüldüğünü vurguladı. Başlattığı dönemden bu yana organizasyona öncülük eden Dernek Başkanı Durali İmamoğlu ve emeği geçenlere teşekkür edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile mahalle halkının katıldığı etkinlik, dayanışma ve birlikteliğin simgesi olarak değerlendirildi.

Renkli görüntülere sahne olan gün, hem geleneklerin yaşatılmasına hem de komşuluk bağlarının güçlenmesine katkı sundu. Aşure etkinliği, Toparlar Mahallesi'nde imece geleneğinin sürdürülebilirliğini göstermeye devam ediyor.

KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAHALLESİ’NDE 26. AŞURE ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAHALLESİ’NDE 26. AŞURE ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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