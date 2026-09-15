Toplantı Hisarcık'ta: ücretli öğretmenlerle yeni eğitim yılı hazırlıkları

Toplantı bilgileri:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla, ilçede ücret karşılığı görev yapan öğretmenlerle bir araya gelindi. Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin ile ilçede ücret karşılığı görev yapan öğretmenler katıldı. Görüşmelerde yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar ve çalışma esasları ele alındı.

Bilgilendirme ve dikkat edilecek hususlar:

Yetkililer, öğretmenlere yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda paylaşım yapılan esaslar çerçevesinde öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönlendirmeler yapıldı.

HİSARCIK’TA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERLE YENİ EĞİTİM YILI TOPLANTISI