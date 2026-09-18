Toplum tütün kontrolünde birleşti: Yeşilay araştırması düzenlemelere geniş destek gösterdi

Yeşilay kamuoyu araştırmasının bulguları:

Yeşilay, 4207 sayılı Kanun kapsamında gündeme gelen yeni tütün ve nikotin ürünleri düzenlemelerine ilişkin iki ayrı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı. Araştırma, toplumun tütün kontrol politikalarına yaklaşımını ve beklentilerini ölçmeyi amaçladı ve hem dijital hem de saha yöntemleriyle yürütüldü.

Araştırma kapsamı ve katılımcı profili:

Dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmaya 1.461 kişi, Türkiye’nin yedi bölgesinde yürütülen saha araştırmasına ise 5.481 kişi katıldı. Çalışmalarda, çocukların ve gençlerin korunması, "Tütünsüz Nesil" yaklaşımı, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında görünürlüğün azaltılması ve kamusal alanlarda kısıtlamalar gibi başlıklar ele alındı.

Kamuoyunun düzenlemelere desteği:

Bulgu ve analizler, toplumun geniş kesimlerinin tütün kontrolü yönünde adımlar atılmasını istediğini ortaya koydu. Dijital araştırmaya katılanların %91,4’ü çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunmasını sağlayacak yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. "Tütünsüz Nesil" yaklaşımına yönelik destek dijital çalışmada %89,3, saha araştırmasında ise %83,2 olarak ölçüldü. Satış noktalarında tütün ürünlerinin görünür şekilde sergilenmesinin engellenmesine destek %84,5, dijital platformlarda kısıtlamaların artırılmasına destek %89,6 ve kamusal alanlarda kullanımın görünürlüğünün azaltılmasına yönelik destek dijital araştırmada %91,6 oldu.

Araştırma ayrıca, toplumun yeni tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin zarar algısının yüksek olduğunu gösterdi. Katılımcıların %96,3’ü elektronik sigarayı, %92,9’u puff ürünlerini ve %91,5’i ısıtılmış tütün ürünlerini sağlığa zararlı olarak değerlendirdi.

Uzmanların değerlendirmeleri:

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, çalışmanın sonuçlarına atıfta bulunarak düzenlemenin öncelikle çocuklar, gençler, sigara içmeyenler ve sigarayı bırakmak isteyenler için gerekli olduğunu vurguladı: "Bu düzenlemeyi en başta çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin 3’te 2’sine tekabül eden sigara içmeyenler, sigarayı bırakmak isteyenler için istiyoruz." Dinç, ayrıca Sağlık Bakanlığı adımının önemli ve acil olduğunu belirterek toplumun "kahir ekseriyetinin" düzenlemeleri desteklediğini ifade etti.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün kontrol politikalarının yeni nesil ürünleri de kapsaması gerektiğini söyleyerek tütün endüstrisinin yönlendirmelerine karşı uyarıda bulundu ve kanun öncesi desteğin yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Ergüder, "2040 yılından sonra Türkiye’de tütün ürünlerinin yasaklanmasına destek yüzde 80. Sigara içenlerin desteği ise yüzde 45" diyerek hem içen hem içmeyen kesimden destek geldiğini aktardı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Volkan Kara ise çalışmanın Türkiye’nin her bölgesinden ve tüm kesimlerinden destek aldığını gösterdiğini vurguladı ve "Yeni tütün ve nikotin ürünleri gerçeği var" diyerek, 'zararı azaltılmış' iddialarının halkı yanıltabileceğine dikkat çekti: "Zararsız demek değildir."

Yeşilay’ın paylaştığı veriler, kamuoyunun tütün kontrolünde daha sıkı düzenlemelere hazır ve istekli olduğunu, yeni ürünlere ilişkin zarar algısının yüksek olduğunu ve özellikle çocukların korunmasına yönelik politikaların güçlü biçimde desteklendiğini ortaya koyuyor. Sunulan destek ve bulgular, söz konusu düzenlemelerin Meclis gündemine taşınması halinde geniş bir toplumsal kabul potansiyeli olduğunu gösteriyor.

YEŞİLAY BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TOKER ERGÜDER(SOLDA), YEŞİLAY GENEL BAŞKANI DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ (ORTADA), YEŞİLAY BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. H. VOLKAN KARA (SAĞDA).