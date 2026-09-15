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Topluma dönüşün somut adımları: denetimli serbestlik yükümlüleri cami ve okulları temizledi

Hakkari'de 2025-2026 yaz döneminde denetimli serbestlik yükümlüleri, 23 cami ve 8 okulda temizlik ve düzenleme çalışması yaparak topluma katkı sağladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:27

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Topluma dönüşün somut adımları: denetimli serbestlik yükümlüleri cami ve okulları temizledi

Çalışmanın kapsamı:

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, 2025-2026 yaz dönemi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yükümlüler, cami ve okullarda temizlik ve düzenleme faaliyetlerine katıldı.

Çalışmalar, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kurumlar arası iş birlikleri çerçevesinde planlandı. İl Müftülüğüne bağlı 23 camide temizlik yapılırken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 8 okulda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Toplum yararına düzenlenen proje kapsamında 12 denetimli serbestlik yükümlüsü, camilerin ibadete daha uygun hale getirilmesi ve okulların eğitim dönemine hazırlanması için aktif görev aldı.

Amaç ve değerlendirme:

Yürütülen faaliyetlerin amaçları arasında kamu hizmetlerine doğrudan katkı sağlamak ve denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılmasına destek olmak yer aldı. Yükümlüler, fiziksel temizlik çalışmalarının yanı sıra mekânların düzenlenmesine de katkıda bulundu.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda benzer toplum yararına yönelik projelerin sürdürüleceğinin altı çizildi. Çalışmaların hem yerel kurumlarla iş birliğini güçlendirdiği hem de yükümlülerin topluma entegrasyonunu desteklediği belirtildi.

HAKKARİ’DE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, 2025-2026 YAZ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL...

HAKKARİ’DE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, 2025-2026 YAZ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA CAMİ VE OKULLARDA TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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