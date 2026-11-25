AK Parti Bursa kadın kolları başkanı: kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin yalnızca fail ile mağdur arasındaki bireysel bir olay olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, bunun insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzuru zayıflatan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Uluslararası veriler ve kapsam:

Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine işaret ederek dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Bu tablonun kadına yönelik şiddetin belirli bir ülke, kültür veya sınıfla sınırlı olmadığını; küresel ve kolektif bir mücadele gerektirdiğini gösterdiğini belirtti.

Devlet politikaları ve somut adımlar:

AK Parti olarak mücadelenin devlet politikası düzeyinde ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda hayata geçirilen mekanizmaları örnekledi: 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 hattı. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)'ın yolu haritaladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu düzenlemelerin varlığının önemli olduğunu, ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek uygulama ve etkinliğin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Mağdurların korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesinin kritik olduğunu söyledi.

Uygulama, farkındalık ve koruma:

Başkan, bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesinin ve başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesinin hayati olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital ortamda şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, toplumun her kesiminin sorumluluğuna değinen Çavuşoğlu, kadınların haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum inşa etmenin ortak hedef olduğunu belirtti.

Açıklamanın sonunda mücadele kararlılığını yineleyen Çavuşoğlu, 'Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz' sözleriyle mesajını özetledi.

AK PARTİ BURSA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI İMREN ÇAVUŞOĞLU, "KADINA YÖNELİK ŞİDDET, YALNIZCA ŞİDDETİ UYGULAYAN KİŞİ İLE ONA MARUZ KALAN KADIN ARASINDA GÖRÜLEBİLECEK BİR MESELE DEĞİLDİR. BU, İNSAN ONURUNU ZEDELEYEN, ADALET DUYGUSUNU YARALAYAN VE TOPLUMSAL HUZURA ZARAR VEREN CİDDİ BİR SORUNDUR" DEDİ.