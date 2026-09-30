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Toprakkale'de DOĞAKA destekli merkez gençlerin dijital yetkinliklerini güçlendiriyor

Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi, DOĞAKA ve Toprakkale Kaymakamlığı iş birliğiyle genç ve kadınlara drone, 3D yazıcı, video ve dijital içerik eğitimleri sunuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: İrem Özkan

Toprakkale'de DOĞAKA destekli merkez gençlerin dijital yetkinliklerini güçlendiriyor

Toprakkale'de DOĞAKA destekli sosyal girişimcilik merkezi gençlere yeni dijital fırsatlar sunuyor

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, DOĞAKA ile Toprakkale Kaymakamlığı ortaklığında hayata geçirilen Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi, bölge gençlerinin ve kadınlarının dijital becerilerini geliştirmeye odaklandı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında destekleniyor.

Uygulamalı eğitimler ve kazanılan yetkinlikler:

Merkezde düzenlenen eğitimler uygulamalı bir yaklaşımla ilerliyor. Katılımcılara drone teknolojileri ve kullanımı, 3 boyutlu yazıcı teknolojileri, video çekimi ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda pratik bilgi veriliyor. Bu programlar sayesinde gençlerin teknik yetkinlikleri artırılması ve edindikleri becerileri farklı sektörlerde uygulayabilmeleri hedefleniyor.

Hedeflenen alanlar ve yaratılacak fırsatlar:

Eğitimlerin özellikle tarım teknolojileri, içerik üretimi ve dijital tanıtım gibi alanlarda yeni girişim imkanları yaratması amaçlanıyor. Merkez, geleneksel üretim yapan küçük işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasına yardımcı olurken, katılımcılara serbest çalışma ve yerel projelerde rol alma olanağı sunuyor.

Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin faaliyetleri, bölgedeki genç nüfusun ve kadınların işgücü piyasasındaki görünürlüğünü artırmayı, aynı zamanda geleceğin mesleklerine yönelik yetkinlikleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. Merkezde verilen eğitimler yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak uygulamalı çıktılar üretmeye odaklanıyor.

DOĞAKA ve Toprakkale Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen programlar, katılımcıların hem bireysel becerilerini geliştirmelerine hem de toplumsal düzeyde dijital dönüşümün hızlanmasına hizmet ediyor. Bu girişim, gençlerin ve kadınların teknolojik bilgiyle donatılarak yeni iş modelleri ve hizmetler geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Sonuç olarak, Toprakkale'de yürütülen çalışmalar, geleneksel üretimden dijital dünyaya uzanan bir köprü kurmayı; yeni becerilerin somut fırsatlara dönüşmesini sağlamayı amaçlıyor. Merkezin sunduğu olanaklar, bölge gençlerinin kariyer seçeneklerini çeşitlendirirken yerel kalkınmayı da destekliyor.

OSMANİYE’DE DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI, TOPRAKKALE KAYMAKAMLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN...

OSMANİYE’DE DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI, TOPRAKKALE KAYMAKAMLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİNDE GENÇLERE DİJİTAL BECERİ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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