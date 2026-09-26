Toprakkale'de iki otomobilin çarpışması kamerada

kaza nasıl meydana geldi:

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

kayıtlar ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yetkililer kayıtları inceleyerek çarpışmanın nedenini tespit etmeye çalışıyor.

OSMANİYE’NİN TOPRAKKALE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI, ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.