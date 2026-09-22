Toprakla anlaşma: Salihli çiftçilerine nöbetleşe ekim uyarısı

Salihli ilçe müdürlüğünden bilgilendirme:

Manisa’nın Salihli ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprak verimliliğinin korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla çiftçilere nöbetleşe ekim uygulamasına önem vermeleri çağrısında bulundu. Müdürlük, aynı ürünün ardışık yıllarda tekrarlanmasının hem toprağın dengesini bozduğunu hem de üreticilerin desteklerden yararlanma koşullarını etkilediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana aynı üç ürünü üst üste eken üreticilerin 3’üncü yılda desteklerden yararlanamayacağı hatırlatıldı. Bu nedenle çiftçilere, aynı ürünün sürekli ekilmesi yerine farklı ürünlerin belirli bir plan dahilinde dönüşümlü olarak yetiştirilmesi tavsiye edildi.

Nöbetleşe ekimin yatırıma etkileri:

Müdürlük, nöbetleşe ekimin yalnızca bir ekim planı olmadığını; farklı bitkilerin toprağın besin maddelerini farklı şekillerde kullanmasının toprağın dengesinin korunmasına katkı sağladığını belirtti. Bu yaklaşımın aynı bitkinin arka arkaya ekilmesinden kaynaklanabilecek hastalık ve zararlıların yayılma döngüsünü kırabildiği, gübre kullanımının azaltılabileceği ve verimliliğin artırılabileceği aktarıldı.

Bilgilendirmede, özellikle baklagillerin köklerindeki azot bağlama özelliğinin, kendisinden sonra ekilecek ürüne katkı sağladığı; farklı kök yapılarına sahip bitkilerin ise toprağın havalanmasına ve sıkışmanın azalmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Çiftçilere pratik öneriler:

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, nöbetleşe ekimin erozyonun ve toprak yorgunluğunun azaltılmasına, topraktaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve tarımsal üretimde kimyasal girdilerin azaltılmasına katkı sunduğunu vurguladı. Çiftçilere, alanlarına uygun bir ürün rotasyonu planı hazırlamaları ve destek programlarına uyumluluklarını takip etmeleri önerildi.

Açıklamada yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Nöbetleşe ekim sadece bir tarım tekniği değil; toprakla yapılan bir anlaşmadır. Toprağa ‘Ben seni sömürmeyeceğim, birlikte yaşayacağız’ demenin adıdır."

Müdürlük, üreticilerin hem kısa vadeli verimi hem de uzun vadeli toprak sağlığını korumak için bu uygulamayı rehber edinmelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, ÇİFTÇİLERE TOPRAĞIN VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI VE TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN NÖBETLEŞE EKİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.