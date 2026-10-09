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Topuk Yaylası'nda FBİAD buluşması: camia ve iş dünyası aynı çatı altında

FBİAD’ın Topuk Yaylası buluşmasında üyeler, aileleri ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi; sohbet, gala ve sürprizlerle dayanışma pekişti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Topuk Yaylası'nda FBİAD buluşması: camia ve iş dünyası aynı çatı altında

Topuk Yaylası'nda FBİAD buluşması

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) tarafından düzenlenen geleneksel Topuk Yaylası buluşması, geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe üyeler ve aileleriyle birlikte katılırken, Fenerbahçe camiası ile iş dünyasının temsilcileri aynı çatı altında buluştu. Günlük tempodan uzaklaşan katılımcılar, bir araya gelerek hem sosyal ilişkileri güçlendirme hem de yeni iş ve iletişim olanaklarını değerlendirme imkânı buldu.

Etkinlik programı ve gala gecesi:

Topuk Yaylası'ndaki programın farklı bölümlerinde yapılan sohbetler ve toplantılar, FBİAD içinde oluşturulan dayanışma kültürünü öne çıkardı. Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise gala yemeği oldu; gecede müzik, sohbet ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Katılımcılar, gece kapsamında düzenlenen sürpriz kutlamalar ile karşılaşırken, gerçekleştirilen forma takdimleri de büyük ilgi gördü.

Katılımcılar ve dayanışmanın vurgulanması:

Etkinlikte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sarıyaprak gibi camianın önde gelen isimleri yer aldı. Ayrıca eski futbolcuların katılımı ve iş dünyasından davetlilerin bulunması, buluşmanın hem sportif hem ticari ilişkiler açısından zengin bir zemin sunduğunu gösterdi. Katılımcılar etkinlik boyunca iletişim kanallarını genişletme ve ortak projeler için zemin hazırlama fırsatı buldu.

FBİAD'ın geleneksel Topuk Yaylası buluşması, aile odaklı bir atmosferde gerçekleşen sosyal etkinliklerle derneğin kurduğu bağları pekiştirirken, geleceğe dönük iş birliklerine de kapı araladı.

FENERBAHÇELİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (FBİAD) TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN TOPUK YAYLASI...

FENERBAHÇELİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (FBİAD) TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN TOPUK YAYLASI BULUŞMASI, GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÜYELERİN AİLELERİYLE BİRLİKTE KATILDIĞI ORGANİZASYON, FENERBAHÇE CAMİASI İLE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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