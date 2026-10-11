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Topuk Yaylası'nda gençlerin doğa ve spor buluşması

Düzce'de 350 üniversite öğrencisi ve Gençlik Ofisi üyesi, Topuk Yaylası'nda trekking, kano ve dragonla doğada spor ve dayanışma yaşadı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Topuk Yaylası'nda gençlerin doğa ve spor buluşması

Topuk Yaylası'nda gençlik etkinliği

Düzce'de üniversite öğrencileri ve Gençlik Ofisi üyelerinden oluşan 350 genç, Topuk Yaylası'nda düzenlenen kapsamlı bir doğa etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmesi, spor yapması ve sosyal bağlarını güçlendirmesi hedefiyle planlandı.

Etkinlik programı:

Gün, katılımcıların birlikte kahvaltı etmesiyle başladı. Ardından gençler, Topuk Yaylası'nın huzurlu atmosferinde trekking yaparak yürüyüşün ve doğa gözlemlerinin tadını çıkardı. Programın ilerleyen bölümünde katılımcılar kano ve dragon aktivitelerinde görev alarak hem fiziksel dayanıklılıklarını sınadı hem de takım çalışmasını güçlendirdi.

Amaç ve kazanımlar:

Etkinlik, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi. Organizasyon, gençlere yoğun günlük rutinden uzaklaşma, açık havada spor yapma ve yeni sosyal bağlantılar kurma imkânı sundu. Topuk Yaylası'nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen etkinlik, katılımcılarda dayanışma duygusunu pekiştirdi ve unutulmaz anılar bıraktı.

Gün sonunda gençler, hem fiziksel aktivitelerin hem de birlikte geçirilen zamanın getirdiği memnuniyetle bölgeden ayrıldı. Etkinlik, gençlik çalışmalarının doğa ile entegre edilmesinin olumlu sonuçlarını bir kez daha göstermiş oldu.

DÜZCE&#039;DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE GENÇLİK OFİSİ ÜYELERİNDEN OLUŞAN 350 GENÇ, TOPUK YAYLASI&#039;NDA...

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE GENÇLİK OFİSİ ÜYELERİNDEN OLUŞAN 350 GENÇ, TOPUK YAYLASI'NDA DÜZENLENEN DOĞA ETKİNLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ, KANO VE DRAGON AKTİVİTELERİNE KATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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