kaza ve ilk müdahale:

Bugün öğleden sonra, Milas yönünden Bodrum istikametine seyir halindeki tır, Torba Kaynar mevkiine yaklaşırken sürücünün fenalaşmasıyla kontrolden çıktı. Rampada geri geri giden tırın dorsesi refüje çıkarak bir otomobile çarptı. Çarpışma sonucu yolun bir şeridi tamamen, diğer şeridi ise kısmen trafiğe kapandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri fenalaşan sürücüye müdahale etti ve ilk tıbbi değerlendirme sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil dorsenin altına sıkıştı ve araç içinde sıkışma durumu olduğu bildirildi.

yol açma ve kurtarma çalışmaları:

Kaza sonrasında ekipler önce refüjdeki bordür taşlarını kaldırarak yolu açmaya çalıştı. Ardından çekici, iş makinesi ve vinç olay yerine geldi. Dorse, zincirle vince bağlanarak refüjden kaldırıldı ve güvenli şekilde yola konuldu. Bu çalışmaların ardından yolun tek şeridi yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili yetkililer, olay yerindeki müdahalelerin sürdüğünü ve sürücünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Trafik ekipleri çalışmalar tamamlanana kadar bölgedeki ulaşımın kontrollü sağlandığını belirtti.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, TIR GERİ KAÇTI