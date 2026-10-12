Torbalı Devlet Hastanesi'nde kapalı eklem cerrahisinde ileri teknoloji dönemi

Yeni nesil artroskopi sistemi ameliyathanede:

Torbalı Devlet Hastanesi ameliyathanesine yüksek çözünürlüklü yeni nesil kapalı eklem cerrahisi (artroskopi) sistemi kazandırıldı. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve modern cerrahi altyapı ile diz, omuz ve ayak bileği ameliyatları artık geniş açık kesiler yerine mikroskobik girişlerden gerçekleştirilecek. Sistem, eklem içindeki yapıların en ince detaylarını ekrana net taşıyarak cerrahların müdahalesini kolaylaştırıyor.

Hangi sorunlar tedavi edilecek:

Yeni sistemle menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak hasarları ve omuz eklemi problemleri gibi sık rastlanan ortopedik sorunlar modern cerrahi standartlarda tedavi edilmeye başlandı. İşlem halk arasında bilinen adıyla artroskopi yöntemiyle, hastaların eklemi 4-5 milimetrelik küçük giriş noktalarından açılarak müdahale ediliyor.

Ameliyatın teknik avantajları:

Yüksek büyütme ve derinlik netliği sağlayan sistem sayesinde hekimler hasarlı dokuya doğrudan odaklanabiliyor; çevre dokulara zarar verme riski azalıyor. Bu dokuya saygılı yaklaşım ile hastaların cerrahi sonrası toparlanma süresi kısalıyor, eklem hareketlerine ve fizik tedaviye daha erken başlanabiliyor. Operasyonlar steril ve kontrollü bir ortamda yapılarak komplikasyon riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

Hekimlerin ve yönetimin değerlendirmesi:

Başhekim Opr. Dr. Nagehan Bilir, Torbalı Devlet Hastanesi’nin teknolojik kapasitesini artırmaktan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, "Torbalı Devlet Hastanesi olarak temel vizyonumuz, hemşehrilerimizin büyük şehirlere ya da başka hastanelere taşınmak zorunda kalmadan, ihtiyaç duydukları her türlü nitelikli sağlık hizmetine kendi ilçelerinde ulaşabilmeleridir. Ameliyathanemize kazandırdığımız bu ileri teknoloji kapalı eklem cerrahisi sistemiyle hekimlerimize üst düzey cerrahi konfor, hastalarımıza ise steril, güvenli ve hızla iyileşebilecekleri modern bir tedavi ortamı sunuyoruz" dedi.

Op. Dr. Özgür Binbaş ise yöntemin hasta konforu ve tedavi başarısı açısından önemine dikkat çekti: "Eklem içi yapılar son derece hassastır. Yeni altyapımız sayesinde eklem içindeki hasarlı bağ, kıkırdak ve menisküs dokularını çok yüksek büyütme ve derinlik netliği altında inceliyor ve onarıyoruz. Dokuya saygılı bu yöntem ile hastalarımızın cerrahi sonrası toparlanma süreci belirgin biçimde kısalmakta, eklem hareketlerine ve fizik tedaviye çok daha erken başlayabilmekteler. Halkımıza bu imkanı kendi hastanemizde sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Hastanenin sunduğu bu hizmet, ilçedeki hastaların ileri ortopedik tedaviler için şehir dışına gitme gereksinimini azaltmayı hedefliyor ve yerel sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletiyor.

TORBALI DEVLET HASTANESİ'NDE YENİ NESİL İLERİ TEKNOLOJİ KAPALI EKLEM CERRAHİSİ (ARTROSKOPİ) SİSTEMİ UYGULANMAYA BAŞLADI.