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Torbalı'da dev kazan patladı: metal tozu fabrikasında üç işçi yaralandı

İzmir Torbalı'da metal tozu üreten İki Metal fabrikasında dev kazan patladı; saat 10.00'da meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:32

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Torbalı'da dev kazan patladı: metal tozu fabrikasında üç işçi yaralandı

Torbalı'da fabrikada dev kazan patlaması

İzmir'in Torbalı ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir fabrikanın dev kazanında patlama meydana geldi. Olay, üretimin yapıldığı tesiste büyük gürültü ve paniğe yol açtı.

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Patlama, saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada gerçekleşti. Fabrikada alüminyum, çinko ve bakır tozları üretimi yapıldığı belirtildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre patlamada 3 işçi yaralandı; yaralılardan 2'si ağır olarak kaydedildi. Yaralı işçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından sağlık kuruluşlarında tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler ve gerekli teknik değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.

İZMİR&#039;İN TORBALI İLÇESİNDE METAL TOZLARI ÜRETİMİ YAPAN BİR FABRİKADA DEV KAZANIN PATLAMASI SONUZU...

İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE METAL TOZLARI ÜRETİMİ YAPAN BİR FABRİKADA DEV KAZANIN PATLAMASI SONUZU MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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