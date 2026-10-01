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Torbalı'da metal tozu üretiminde patlama: 7 işçi yaralandı

İzmir Torbalı'daki metal fabrikasında sabah saatlerinde patlama oldu; 7 işçi yaralandı, 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor, görüntüler güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:22

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Torbalı'da metal tozu üretiminde patlama: 7 işçi yaralandı

Torbalı'da metal tozu üretiminde patlama: 7 işçi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir metal fabrikasında sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı. Fabrikada metal tozu ve çeşitli ürünlerin üretimi yapıldığı belirtildi. Olayın nedeni henüz netleşmedi.

patlama anı ve görüntüler:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlama anında yapıda belirgin bir sarsıntı yaşandığı ve kısa sürede yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Görüntülerde işçilerin paniğe kapıldığı ve fabrikanın iç kısmında hızla dumanın yayıldığı anlar yer aldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı; tedavisi süren çalışanlardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik incelemeler sürüyor ve yetkililer ekiplerin incelemeleri tamamlamasının beklendiğini açıkladı.

İZMİR’İN TORBALI İLÇESİNDEKİ BİR METAL FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALI SAYISI 7&#039;YE...

İZMİR’İN TORBALI İLÇESİNDEKİ BİR METAL FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELİRKEN FABRİKADAKİ PATLAMA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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