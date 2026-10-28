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Tören meydanda sürdü: Muğla'da çelenkler yağmura rağmen Atatürk Anıtı'na sunuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim kutlamalarında sağanak yağışa rağmen valilik, garnizon ve büyükşehir çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tören meydanda sürdü: Muğla'da çelenkler yağmura rağmen Atatürk Anıtı'na sunuldu

Muğla'da 29 Ekim çelenk sunma töreni

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, sağanak yağışa rağmen Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törende resmi çelenkler anıta sunuldu.

törenin akışı:

Program çelenklerin sunulmasıyla başladı; Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı'na konuldu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında etkili olan yağışa rağmen katılımcıların töreni takip etme kararlılığı dikkat çekti.

katılımcılar ve kapanış:

Törene katılanlar arasında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar yer aldı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen törene katıldı. Vali Dr. İdris Akbıyık törenin devamında Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı ve program, araç kortejinin geçişiyle sona erdi.

MUĞLA’DA CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

MUĞLA’DA CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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