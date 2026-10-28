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Tören sırasında bayılan öğrenci merdivenlerden düştü, protokol ilgilendi

29 Ekim töreninde Atatürk heykeli önünde bayılan öğrenci merdivenlerden düştü; protokol ve sağlık ekipleri müdahale etti, çocuk hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:11

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tören sırasında bayılan öğrenci merdivenlerden düştü, protokol ilgilendi

Tören detayları:

Çorum’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni Atatürk heykeli önünde gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu.

Olay anı ve müdahale:

Tören alanında flama tutan öğrencilerden biri, henüz belirlenemeyen bir sebeple baygınlık geçirdi. Baygınlık anında dengesini kaybeden öğrenci merdivenlerden düştü. Olayı fark eden alandaki sağlık personeli hemen müdahale etti ve çocuğun durumunu değerlendirdi.

Protokolün ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Durumu gören Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, olay yerinde çocuğun başında durarak sağlık ekiplerinin çalışmalarını takip etti ve yakın ilgi gösterdi. Protokol üyeleri, alanda bulunan sağlık personeliyle koordineli şekilde çocuğun güvenliğini sağladı.

İlk müdahalenin ardından öğrenci, daha ayrıntılı tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevkin ardından verilen bilgilere göre öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadığını belirtti; bayılma sebebiyle ilgili değerlendirmelerin hastanedeki kontroller sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Tören, olayın ardından kontrollü şekilde tamamlandı.

VALİ ALİ ÇALGAN VE BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN, ÇOCUKLA YAKINDAN İLGİLENEREK, ‘GEÇMİŞ OLSUN&#039;...

VALİ ALİ ÇALGAN VE BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN, ÇOCUKLA YAKINDAN İLGİLENEREK, ‘GEÇMİŞ OLSUN' DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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