Toroslar Halkkent'te tek noktadan hizmet: yeni MESKİ ofisi açıldı

Toroslar'da yeni hizmet noktası hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla Toroslar ilçesinde yeni bir hizmet noktası açtı. Yeni merkez, vatandaşların farklı noktalara gitmeden birçok işlemi tamamlamasını hedefliyor.

Hizmet kapsamı:

Yeni MESKİ hizmet noktası, Toroslar ilçesi, Halkkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında konumlandırıldı. Burada vatandaşlar abonelik işlemlerinin yanı sıra MESKİ bünyesindeki birçok başvuru ve işlemi gerçekleştirebilecek; böylece zaman ve ulaşım maliyetleri azalacak.

Vatandaşa kolaylık hedefi:

MESKİ Merkez Abone İşleri Şube Müdürü Serkan Fidancı konuyla ilgili olarak, "Yeni hizmet noktamızda vatandaşlarımız, abonelikle ilgili tüm işlemlerin yanı sıra birçok MESKİ işlemini gerçekleştirebilecek. Farklı noktalara gitmek zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları hizmetlere tek bir noktadan ulaşabilecekler. Yeni hizmet noktamızın vatandaşlarımıza kolaylık sağlamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam edeceğini belirterek, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlara daha hızlı çözümler sunmak için yeni noktalar açmayı sürdüreceğini bildirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARIN İŞLEMLERİNİ DAHA HIZLI VE KOLAY GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ AMACIYLA TOROSLAR İLÇESİNDE YENİ BİR HİZMET NOKTASI AÇTI.