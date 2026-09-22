Toroslar’da jandarma operasyonu: binlerce uyuşturucu hapla iki kişi cezaevinde

Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada Toroslar ilçesinde takip başlattı. Takip sonucu belirlenen şüphelilere yapılan operasyonda yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonun seyri:

Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi ve bu materyallere el konuldu. Elde edilen deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 4 BİN 172 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.