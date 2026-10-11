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Torosların gelir kaynağı: Akseki'de menengiçten yağ, posa ve kuruyemiş

Toroslar'da doğal yetişen menengiç, Akseki'de bu yıl bereketli geçiyor; kilogramı 250-300 TL, yağı litresi 1.200 TL'ye alıcı buluyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Torosların gelir kaynağı: Akseki'de menengiçten yağ, posa ve kuruyemiş

Toroslar'da menengiç sezonu:

Toros Dağları'nın doğal zenginlikleri arasında yer alan menengiç, Akseki ve çevresinde bu yıl bol verim verdi. Yörede 'çöğre' olarak bilinen meyve ekim ayında olgunlaşıp toplanıyor; kurutulan meyveler kış aylarında kuruyemiş olarak tüketilirken bir bölümü kahve ve yöresel yemeklerde kullanılıyor. Menengiçin kilogramı 250-300 TL, yağı ise litresi 1.200 TL olarak alıcı buluyor ve bu fiyatlar ürünü ekonomik açıdan değerli kılıyor.

toplama ve hazırlık süreçleri:

Akseki'nin Çukurköy ve Alaçeşme mahallelerinde yaşayan köylüler, dağlara sepetlerle çıkarak menengiç topluyor. Çalışmaların zahmetli olduğunu belirten köylüler günlük toplama miktarının genellikle 30-50 kilogram arasında değiştiğini aktarıyor; Hülya Kara örneğin günde 35-40 kilogram topladıklarını söylüyor. Toplanan meyveler önce temizleniyor, suyla yıkanıp süzülüyor; ardından tuzlanarak serilip kurutuluyor. Tuzlama işlemi, meyvenin bozulmasını önlediği için geleneksel olarak önem taşıyor.

yağ çıkarma, posa ve ekonomik katma değer:

Menengiçten yağ elde eden üreticiler, yağ çıkarma sonrası kalan posayı da değerlendiriyor. Alaçeşme'den Ayşe Güven ve bitkilerden yağ elde eden Abdullah Güven, bu yıl yağışların etkisiyle ürünün bol olduğunu ve köylülerin getirdiği meyvelerden normlara uygun yağ üretildiğini belirtiyor. Yaklaşık 3 kilogram menengiçten 1 kilogram yağ elde ediliyor; hem evlerde kullanılan hem de satışa sunulan yağın yanı sıra posa hayvan yemi olarak satılıyor ve böylece meyvenin tamamı ekonomiye kazandırılıyor.

Menengiçin geleneksel kullanım alanları arasında kurutularak yapılan menengiç kahvesi ve yöresel yiyecekler yer alıyor. Sonbahar aylarında başlayan toplama sezonu, Akseki'de orman köylülerinin aile bütçesine katkı sağlarken bölgenin doğal zenginliğinin de sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyor.

MENENGİÇ, BU YIL ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE BOL MİKTARDA YETİŞEREK YÖRE HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR...

MENENGİÇ, BU YIL ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE BOL MİKTARDA YETİŞEREK YÖRE HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI HALİNE GELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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