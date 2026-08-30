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Tortum'da karakucak güreşlerinde dostluk ve rekabet öne çıktı

Tortum 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde yaklaşık 600 sporcu er meydanında mücadele etti, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tortum'da karakucak güreşlerinde dostluk ve rekabet öne çıktı

Tortum 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri:

Erzurum'un Tortum ilçesinde düzenlenen Tortum 136. Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali, hem sporcu hem de seyirci açısından yoğun bir gün yaşadı. Organizasyona Vali Aydın Baruş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katılarak er meydanındaki mücadeleyi ve festival coşkusunu paylaştı.

er meydanında rekabet ve gelenek:

Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve İran'dan gelen sporcular da yer aldı. Yaklaşık 600 güreşçi, geleneksel karakucak usulünde kıyasıya mücadele ederek hem spor kültürünü yaşattı hem de renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde organizasyon, yerel kültürün korunması ve spor turizmi açısından da dikkat çekti.

yetkililerin değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm güreşçilere başarılar diledi. Başkan Mehmet Sekmen ise yaptığı değerlendirmede etkinliğin dostluk, centilmenlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı ve er meydanında ter döken pehlivanları tebrik etti. Sekmen, emeği geçen sporculara, antrenörlere ve düzenleyen herkese teşekkür etti.

Geleneksel sporların yaşatıldığı bu tür festivaller, yerel dayanışmayı güçlendirirken genç kuşaklara da ata sporunun değerlerini aktarmayı sürdürüyor.

VALİ AYDIN BARUŞ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, TORTUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN TORTUM...

VALİ AYDIN BARUŞ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, TORTUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN TORTUM 136. ULUSLARARASI GELENEKSEL ALTIN KEMER KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ’NE KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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