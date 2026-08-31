Dolar 48,2591 +0,06%
Euro 55,9978 +0,23%
Bist 14.425,01 -1,48%
Altın Gram 6.991,20 -0,53%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Torunların bıraktığı ördekle hayatı değişen 65 yaşındaki adam

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 65 yaşındaki Yaşar Genç, torunlarının ilgisini kaybettiği üç aylık ördeği sahiplenip günün büyük bölümünü onunla geçiriyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Torunların bıraktığı ördekle hayatı değişen 65 yaşındaki adam

Torunların bıraktığı ördekle hayatı değişen 65 yaşındaki adam

Darıyeri Mengencik köyünde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Genç, torunlarının civcivken sahiplendiği ancak büyüyünce ilgilenmediği ördeği sahiplenerek günlük rutinini dostuyla paylaşmaya başladı. Sahibiyle ayrılmayan kuş, köyde kısa sürede dikkat çekti.

Günlük hayatları:

Genç ile ördek arasındaki bağ zamanla güçlendi. Yaklaşık 3 aylık olan ördek, sahibinin izinden ayrılmıyor; onu adım adım takip ediyor, köyü birlikte geziyor ve sadece sahibinin elinden besleniyor.

Yaşar Genç konu hakkında şunları söyledi: "Ben ördeği kendime alıştırdım. Yediriyorum, içiriyorum, gezdiriyorum. Benden başkasına gitmez, sürekli benimle gezer. Kendini başkasına sevdirmez. Çocuklar küçükken aldı, sevdiler. Şimdi ise benden başka kimse bakmıyor. Sürekli ben ilgileniyorum. Başka kimseden yemek de yemez"

Köyde yankı uyandırdı:

Ördekle Genç'in dostluğu, köyde yaşayanların ve köye gelenlerin ilgisini çekmeye başladı. Görenler aradaki sadakati ve şefkati vurguluyor; ördek, adeta sahibinin en yakın arkadaşı haline geldi.

Genç, ördeğe gösterdiği bakımın karşılığını gördüğünü belirtiyor ve onunla geçirdiği zamanın kendisine mutluluk verdiğini anlatıyor.

DÜZCE’DE TORUNLARININ CİVCİVKEN ALDIĞI ANCAK BÜYÜDÜĞÜNDE SEVMEMEYE BAŞLADIĞI ÖRDEĞİ SAHİPLENEN...

DÜZCE’DE TORUNLARININ CİVCİVKEN ALDIĞI ANCAK BÜYÜDÜĞÜNDE SEVMEMEYE BAŞLADIĞI ÖRDEĞİ SAHİPLENEN YAŞAR GENÇ (65), ÖRDEKLE ARKADAŞ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karatay'da erişimi artırmak için 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine verildi
images

Kesmetepe'de birlik mesajı: caminin temeli dualarla atıldı
images

Aziziye’de gece-gündüz süren asfalt seferberliğiyle modern yol ağı hedefi
images

Batan gemide kaybolan iki kardeşin Reyhanlı'daki bekleyişi sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Turgutlu’da zafer coşkusu Ece Mumay’la doruğa çıktı

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çivril üreticisine maliyeti azaltan 94 bin litre mazot desteği

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı