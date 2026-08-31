Torunların bıraktığı ördekle hayatı değişen 65 yaşındaki adam

Darıyeri Mengencik köyünde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Genç, torunlarının civcivken sahiplendiği ancak büyüyünce ilgilenmediği ördeği sahiplenerek günlük rutinini dostuyla paylaşmaya başladı. Sahibiyle ayrılmayan kuş, köyde kısa sürede dikkat çekti.

Günlük hayatları:

Genç ile ördek arasındaki bağ zamanla güçlendi. Yaklaşık 3 aylık olan ördek, sahibinin izinden ayrılmıyor; onu adım adım takip ediyor, köyü birlikte geziyor ve sadece sahibinin elinden besleniyor.

Yaşar Genç konu hakkında şunları söyledi: "Ben ördeği kendime alıştırdım. Yediriyorum, içiriyorum, gezdiriyorum. Benden başkasına gitmez, sürekli benimle gezer. Kendini başkasına sevdirmez. Çocuklar küçükken aldı, sevdiler. Şimdi ise benden başka kimse bakmıyor. Sürekli ben ilgileniyorum. Başka kimseden yemek de yemez"

Köyde yankı uyandırdı:

Ördekle Genç'in dostluğu, köyde yaşayanların ve köye gelenlerin ilgisini çekmeye başladı. Görenler aradaki sadakati ve şefkati vurguluyor; ördek, adeta sahibinin en yakın arkadaşı haline geldi.

Genç, ördeğe gösterdiği bakımın karşılığını gördüğünü belirtiyor ve onunla geçirdiği zamanın kendisine mutluluk verdiğini anlatıyor.

DÜZCE’DE TORUNLARININ CİVCİVKEN ALDIĞI ANCAK BÜYÜDÜĞÜNDE SEVMEMEYE BAŞLADIĞI ÖRDEĞİ SAHİPLENEN YAŞAR GENÇ (65), ÖRDEKLE ARKADAŞ OLDU.