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Torununun isteği dolandırıcıyı kaçırttı: sahte polis yakalandı

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların gönderdiği kadın, 81 yaşındaki H.İ.'nin torununun isteğiyle altınları alamadan kaçtı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Torununun isteği dolandırıcıyı kaçırttı: sahte polis yakalandı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede, 81 yaşındaki H.İ. telefonla arandı. Arayanlar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak H.İ.'nin adının bir hırsızlık olayına karıştığını iddia etti ve evdeki altınların inceleme için alınması gerektiğini söyledi.

Şebeke, kendisini polis olarak tanıtan S.G. isimli kadını adrese yönlendirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, site girişinde H.İ.'yi karşılayan kadın şüpheli, yaşlı adam tarafından K-5 bloktaki daireye çıkarıldı.

Şüpheli, evde inceleme bahanesiyle altınları almaya çalışırken, 8 yaşındaki torununun babasını istemesi ve oğlu S.İ.'nin eve geleceğinin anlaşılması üzerine panikledi ve altınları alamadan site dışına kaçtı.

emniyet müdahalesi ve sorgu:

Olayın ardından mağdur yakınlarının başvurusu üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçan şüpheli S.G. (36), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgusunda şüpeli iddiaları reddetti; kendisini kurye olarak tanımlayıp, adrese yalnızca evrak almak için gittiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

ŞÜPHELİ KADIN KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

ŞÜPHELİ KADIN KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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