Çalışmanın kapsamı:

Tosya Belediyesi, şoför esnafının çalışma şartlarını iyileştirmek ve taşıma faaliyetlerinin daha güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi alanında sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Toplam 3 bin metrekarelik alanda yürütülen uygulamada, tamamı Tosya Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilen 850 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Uygulamanın teknik boyutu:

Yapılan serim ve düzeltme çalışmaları, alandaki düzensiz yüzeyleri ortadan kaldırmayı hedefledi. Sıcak asfalt uygulaması ile araç erişimi ve park alanlarının daha konforlu ve dayanıklı hale gelmesi sağlandı. Ekipler ayrıca çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarını da gerçekleştirerek alanın daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Belediyenin hedef ve değerlendirmesi:

Tosya Belediyesi yetkilileri, projenin ilçenin ticaretine katkı sunan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, belediyenin üretim gücünün etkin kullanıldığı belirtilerek bu tür kalıcı hizmetlerle şehir yaşamına değer katılmaya devam edileceği ifade edildi. Tamamlanan çalışmaların tüm şoför esnafına ve ilçe halkına hayırlı olması temenni edildi.

TOSYA BELEDİYESİ, ŞOFÖR ESNAFININ ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA S.S. TOSYA MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ ALANININI SICAK ASFALTLA BULUŞTURDU.