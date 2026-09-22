Tosya Çaybaşı'nda traktör devrildi: 73 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, D.E. (73) idaresindeki traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Müdahale ve inceleme:

Olayı haber alan ekiplerin sevk edilmesiyle bölgeye intikal eden 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından D.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.