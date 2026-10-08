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tosya d100'de devrilen kamyonda iki kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen 27 ABE 46 plakalı kamyonda iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:49

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

tosya d100'de devrilen kamyonda iki kişi yaralandı

kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Tosya Organize Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinde seyir halinde olan 27 ABE 46 plakalı kamyon, sürücü M.K. idaresindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarına devrildi.

yaralananlar ve ilk müdahale:

Kazada kamyonda bulunan Burhan K. ve Kemal K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

olaya ilişkin inceleme:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİ D100 KARAYOLUNDA YOL KENARINA DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİ D100 KARAYOLUNDA YOL KENARINA DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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