Tosya'da kaza anı ve araç hareketi

D100 kara yolu Çevlik köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Samsun istikametinde seyreden kamyonet sürücüsü A.Ç. yönetimindeki 27 GJ 278 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda sürücü ile araçta bulunan Ş.A. yaralandı.

Kurtarma ve ilk müdahale

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sağlık, polis ve jandarma birimlerini olay yerine sevk etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılmasının ardından her iki kişi de Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Kazayla ilgili jandarma ve emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerindeki bariyer ve aydınlatma direğinin zarar görmesi nedeniyle kara yolunda trafik geçici olarak etkilendi; yetkililer inceleme tamamlanana kadar sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini bildirdi.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE KAMYONETİN ÖNCE BARİYERLERE, ARDINDAN ORTA REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.