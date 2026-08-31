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Tosya'da festival ve zafer bayramı birlikteliği Ebru Yaşar'la taçlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, Ebru Yaşar konseri ve fener alayıyla 30 Ağustos coşkusunu bir arada yaşattı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tosya'da festival ve zafer bayramı birlikteliği Ebru Yaşar'la taçlandı

Festival finali: Ebru Yaşar coşkusu ve 30 Ağustos kutlaması

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, 8'inci gününde yapılan konserle son buldu. Sahneye çıkan Ebru Yaşar, sevilen parçalarını binlerce kişiye seslendirerek geceye damga vurdu. Program aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu da barındırdı; ilçe merkezinde düzenlenen etkinlikler hem kültürel hem de milli duyguları bir araya getirdi.

Fener alayı ve Cumhuriyet Meydanı konseri:

Gecenin başlangıcında gerçekleştirilen fener alayında protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Ardından Cumhuriyet Meydanındaki konserde Ebru Yaşar sahne aldı ve dinleyicilerle sık sık şarkılara eşlik etti. Konser alanını dolduran kalabalık, sanatçının performansını yoğun alkışlarla karşıladı ve festivalin finali coşkulu geçti.

Program sırasında Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Ebru Yaşar'a Tosya çakısı ve çiçek takdim edildi; Kavaklıgil, eşi ve sanatçı sahnede birlikte oyun havası oynayıp şarkılara eşlik etti. Bu anlar, festivalin hem eğlence hem de birliktelik unsurlarını gözler önüne serdi.

Yetkililerin mesajları:

Kaymakam Hüseyin Remzi Konak konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Burada bir arada olmamızın bir sebebi daha var. Belediye Başkanımız çok güzel bir etkinlik planlamış. Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu çok büyük bir iş, 8 gün boyunca ilçede festival düzenleyerek sizlerin yanında oldu. Bu etkinliklerin hep olması gereken etkinlikler, kültürümüzü bir arada yaşıyoruz" sözleriyle organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Başkan Volkan Kavaklıgil ise vatandaşlara hitaben, "Başka bir vatan, başka bir memleket yok. Hep birlikte, kardeşçe, yaşamış olduğumuz sıkıntıları hep beraber çözerek daha yaşanabilir bir Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edeceğiz. 8 akşamdır programımız vardı. Bizlerle birlikte oldunuz, festivalimizi şereflendirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Alkışları siz hak ediyoruz. Tosya Belediyesi olarak birçok hizmete imza atarken vatandaşlarımızın stresini azaltacak, esnafımızın sıkıntılı günlerinde yüzünü güldürecek, şehrimizi tanıtacak olan organizasyonlara da ihtiyacımız vardı. 8 gün boyunca bunu yaptık. Bu işin mutfağında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Festivalin finali, hem yerel kültür unsurlarının öne çıktığı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunun paylaşıldığı bir gece olarak kayda geçti. Organizasyonun sekiz gün sürmesi, yerel ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlama hedefinin yanında, katılımcılar için de bir arada olma ve kutlama fırsatı sundu.

TOSYA BALEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, EŞİ VE ÜNLÜ SANATÇI İLE BİRLİKTE SAHNEDE OYUN HAVASI...

TOSYA BALEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, EŞİ VE ÜNLÜ SANATÇI İLE BİRLİKTE SAHNEDE OYUN HAVASI OYNAYIP ŞARKI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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