Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Tosya’da İncesu Deresi ıslahı için ihale 30 kasımda yapılacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İncesu Deresi ıslah projesinin Devlet Su İşleri tarafından 30 Kasım'da ihaleye çıkacağını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tosya’da İncesu Deresi ıslahı için ihale 30 kasımda yapılacak

proje duyurusu:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeden geçen İncesu Deresinin ıslahına yönelik projenin ihalesinin 30 Kasım tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Belediye girişimleri ve 2024'ten bu yana süren istişareler sonucunda hayata geçirilen projenin ilçe için önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

süreç ve önceki çalışmalar:

Kavaklıgil, yaklaşık üç-dört yıl önce şehir içinden geçen Kuru Çayımızın ıslah edilen bölümünde elde edilen deneyimin yeni projeye yol gösterdiğini vurguladı. Bahçelievler Mahallemizde başlayıp Devreze kadar uzanan kısmın bakir alanlar barındırdığını söyleyen başkan, bu alanların da dere ıslahıyla tamamlanacağını ve yağışlarda yaşanabilecek risklerin azaltılacağını aktardı.

hedefler ve teşekkürler:

Projeyle birlikte ilçede görüntü kirliliğinin azaltılması, taşkınlara karşı daha korunaklı bir düzen sağlanması ve yerel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Kavaklıgil, sürecin ilerlemesinde destek veren Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve ihalenin gerçekleşmesini sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere ilgili kurumlara teşekkür etti. Belediye olarak hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Kavaklıgil, Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. ifadeleriyle projenin memleket ve hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, TOSYA BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE İLÇEDEN...

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, TOSYA BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE İLÇEDEN GEÇEN İNCESU DERESİ’NİN ISLAHI İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJENİN İHALESİNİN 30 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü
images

Yüksek rakımlı Kışkılı köyünde mevsimin ilk karı yaşamı beyaza çevirdi
images

Kışkılı'da kışın ilk imzası: yüksek köy beyaz örtüyle kaplandı
images

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

Gaziantep'te MÜSİAD ile Kosova heyeti iş birliği kapılarını araladı

Azmin yaşı yok: 80 yaşındaki Bursa sakini atlet üç yarışı 20 günde tamamladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi